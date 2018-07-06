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    Установлена личность найденного у дороги в Геранбое мертвого мужчины

    Геранбой. 6 июля. REPORT.AZ/ Установлена личность мертвого мужчины, найденного на территории села Низами Геранбойского района.

    Как сообщает западное бюро Report, была проведена экспертиза тела, установлено, что это житель Газахского района Ягубов Идрис Шукюр оглы (1978).

    На теле не обнаружены следы насилия. Предполагается, что он умер от солнечного удара.

    Факт расследуется.

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