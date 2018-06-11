Установлена личность мужчины, тело которого обнаружили в Геранбое - ОБНОВЛЕНО

Геранбой. 11 июня. REPORT.AZ/ Удалось выяснить личность мужчины, тело которого обнаружили в Геранбойском районе.

Как сообщает западное бюро Report, это - житель Мингячевира Тофик Гасан оглу Амиралиев 1969 г.р.

По предварительной информации, мужчина, занимавшийся пчеловодством на территории под названием "Суговушан", по неосторожности упал и получил смертельную травму головы.

Тело было обнаружено недалеко от реки. Вчера на указанной территории были ливни и, по предварительной версии, при попытке перейти через реку, мужчину унес поток воды и он получил травму головы. По словам знакомых Т.Амиралиева, в состоянии здоровья мужчины были некоторые проблемы.

Факт расследуется Ходжалинской районной прокуратурой.

***17:36

Геранбой. 11 июня. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе обнаружен труп мужчины.

Как сообщает западное бюро Report, местные жители обнаружили труп на территории села Тодан и проинформировали правоохранительные органы.

На территорию привлечены сотрудники отделения полиции Ходжалинского района и Ходжалинской районной прокуратуры.

По факту ведется расследование.