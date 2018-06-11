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    Установлена личность мужчины, тело которого обнаружили в Геранбое - ОБНОВЛЕНО

    По факту ведется расследование

    Геранбой. 11 июня. REPORT.AZ/ Удалось выяснить личность мужчины, тело которого обнаружили в Геранбойском районе.

    Как сообщает западное бюро Report, это - житель Мингячевира Тофик Гасан оглу Амиралиев 1969 г.р.

    По предварительной информации, мужчина, занимавшийся пчеловодством на территории под названием "Суговушан", по неосторожности упал и получил смертельную травму головы.

    Тело было обнаружено недалеко от реки. Вчера на указанной территории были ливни и, по предварительной версии, при попытке перейти через реку, мужчину унес поток воды и он получил травму головы. По словам знакомых Т.Амиралиева, в состоянии здоровья мужчины были некоторые проблемы.

    Факт расследуется Ходжалинской районной прокуратурой.

    ***17:36

    Геранбой. 11 июня. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе обнаружен труп мужчины. 

    Как сообщает западное бюро Report, местные жители обнаружили труп на территории села Тодан и проинформировали правоохранительные органы. 

    На территорию привлечены сотрудники отделения полиции Ходжалинского района и Ходжалинской районной прокуратуры. 

    По факту ведется расследование. 

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