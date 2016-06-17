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    ​Установлена личность мужчины, погибшего во время ДТП в Шабрани - ФОТО

    По факту ведется расследование

    Шабрань. 17 июня. REPORT.AZ/ Установлена личность мужчины, погибшего во время дорожно-транспортного происшествия в массиве Гяндов на территории Шабранского района.

    Как сообщает Report, это - житель села Гяндов Багиров Галиб Мамедали оглу 1974 г.р.

    Состояние помещенных в реанимационное отделение Шабранской районной центральной больницы жителя Сумгайыта Шихалиева Эльшана Расим оглу 1987 г.р. и жителя села Моллакямаллы Шабранского района Мусаева Атакиши Рамазан оглу 1958 г.р. остается тяжелым.

    Оба пострадавших получили черепно-мозговую травму. 

    Напомним, что автомобиль марки "Hyundai" столкнулся с "VAZ 21-011". В результате ДТП один человек погиб, двое ранены.

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