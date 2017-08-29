Супруг бросившейся под поезд женщины: Мы поспорили потому, что жена тайно использовала мобильный телефон - ПОДРОБНОСТИ - ВИДЕО

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Лянкяран. 29 августа. REPORT.AZ/ Стали известны некоторые детали попытки суицида бросившейся под товарный поезд матери 4-х детей в Лянкяранском районе.

Как сообщил южному бюро Report супруг женщины Реван Ализаде, между ними возник спор. Поводом послужило то, что женщина втайне от мужа пользовалась мобильным телефоном.

По словам мужчины, он запретил жене пользоваться мобильным телефоном: "Четыре дня назад я узнал, что она тайно от меня купила мобильный телефон и пользуется им. По этой причине мы поспорили. Сегодня, уходя из дома, она сказала, что пойдет к матери. Откуда мне знать, что она пойдет и бросится под поезд?!"

Отметим, что прооперированной в Лянкяранской центральной районной больнице женщине ампутировали ногу.

***16:04

Лянкяран. 29 августа. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе женщина пыталась покончить с собой, бросившись под поезд. Личность женщины установлена.

Как сообщает южное бюро Report, жительница города Лянкяран Аида Джалил гызы Ализаде 1991 г.р. бросилась под товарный поезд.

Отметим, что совершившая попытку суицида женщина является матерью 4 детей, до того как выйти из дома, она попращалась с детьми.

Женщина с тяжелыми телесными повреждениями была госпитализирована в Лянкяранскую центральную районную больницу.

По факту начато расследование.