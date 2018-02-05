Установлена личность лица, похитившего в Барде школьницу - ВИДЕО

Барда. 5 февраля. REPORT.AZ/ Установлена личность лица, похитившего в Барде 16-летнюю школьницу.

Как сообщает карабахское бюро Report, жительницу села Лянбяран М.Гаджиеву 2002 г.р. похитил 22-летний земляк Наджмеддин Азизов.

Как сообщила местному бюро Report близкая родственница похищенной девушки Сарвиназ Гаджиева, ее насильно похитил земляк Н.Азизов.

По ее словам, хотя похититель украл девушку в целях создания семьи, его поступок противозаконный.

Как заявила местному бюро Report мать похитителя Лала Азимова, девушка убежала сама: "Они любили друг друга. Узнав о намерении родителей выдать ее замуж за другого, она решила убежать с моим сыном. Здесь нет никакого насилия".

Отметим, что в связи с инцидентом обращено в отделение полиции Бардинского района.