Установлена личность еще одного человека, останки которого обнаружены в Ходжалы

Установлена личность еще одного человека, останки которого были обнаружены в массовом захоронении в Ходжалы.

Установлена личность еще одного человека, останки которого были обнаружены в массовом захоронении в Ходжалы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Судебно-генетическая экспертиза, проведенная Главным военно-медицинским управлением Службы государственной безопасности, установила личность еще одного жителя Ханкенди.

В ходе расследований было установлено, что останки, обнаруженные в массовом захоронении в Ходжалы, принадлежат 18 лицам (4 из которых предположительно несовершеннолетние). На данном этапе установлены личности десяти человек:

Жители Ходжалинского района

1. Алиев Агаали Наиб оглу (01.06.1933)

2. Алиева Сурейя Бехбуд гызы (01.06.1933)

3. Махмудов Акиф Сейдулла оглу (01.06.1962)

4. Салимов Хазар Сиявуш оглу (01.09.1974)

5. Салимова Тамилла Агамирза гызы (01.06.1935)

6. Наджафов Шираслан Мамиш оглу (01.06.1952)

Жители города Ханкенди

7. Джавадов Али Мусул оглу (15.06.1954)

8. Исмаилов Исмаил Бахман оглу (01.08.1955)

9. Махаррамова Басира Вели гызы (01.06.1954)

10. Магеррамов Вагиф Джамиль оглу (01.06.1951).

Согласно материалам следствия, все вышеуказанные лица пропали без вести 26 февраля 1992 года в городе Ходжалы.

Собранные материалы расследуются в Следственном управлении Генпрокуратуры, общественности будет предоставлена информация о результатах расследования.