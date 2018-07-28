Установлена личность человека, найденного мертвым в центре Баку - ФOTO

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Установлена личность человека, найденного мертвым на одной из центральных улиц в Баку.

Как сообщил Report главврач Станции скорой и неотложной медицинской помощи города Баку Рауф Нагиев, им оказался 30-летний житель Сабирабада Эльман Гусейнов. По словам главврача, первый вызов на станцию Скорой помощи о смерти человека на пересечении улиц 28 мая и Рашида Бейбутова поступил в 03.20. Звонил друг покойного.

Р,Нагиев отметил, что уже в 03.36 бригада врачей уже была на месте: “У нас есть звукозаписи и данные монитора. Все зафиксировано. Была полиция, наши кареты скорой помощи прибыли на место в 03.37. Приехав, мы констатировали смерть гражданина. По словам очевидцев, он вышел из бара, друг сообщил о случившемся, после чего скрылся с места происшествия. Полиция разыскала его. По словам полицейских, этот человек употреблял наркотики ”.

По словам главврача, алкоголь не приводит к столь быстрой смерти: “Если б причиной был алкоголь, состояние человека могло ухудшиться или он впал бы в кому. Мгновенная смерть происходит от передозировки наркотиками. Труп мужчины передан в соответствующие инстанции, разбирательство по факту ведут сотрудники правоохранительных органов ”.