Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Установлена личность азербайджанцев, погибших на стройке в Дагестане.

По полученным Report сведениям, 23 октября со строящегося здания по улице Сальмана в городе Дербент упали и насмерть разбились жители загатальского села Сувагил Насиб Микаил оглу Искендеров 1959 г.р., Джамал Кямал оглу Закариев 1973 г.р. и Зарбалы Талех оглу Ахмедов 1963 г.р.

Тела трагически погибших рабочих были доставлены сегодня в Загаталу и похоронены в родном селе Сувагил.

Отметим, что тела погибших были обнаружены 23 октября возле строящегося здания по улице Сальмана в Дербенте. В ходе расследований выяснилось, что все погибшие являются гражданами Азербайджана. Стало известно, что они не воспользовались ремнями безопасности при работе на высоте. Сорвался трос рабочей платформы, на которой находились мужчины. Сорвавшиеся с высоты рабочие скончались на месте от полученных травм.

Хафиз Гейдаров