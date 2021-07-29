Установлена дата суда над арестованным СГБ начальником службы при Минкультуры

Установлена дата суда по уголовному делу в отношении экс-начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Султанова Закира Имран оглы.

Установлена дата суда по уголовному делу в отношении экс-начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Султанова Закира Имран оглы.

Как передает Report, подготовительный процесс в Бакинском суде по тяжким преступлениям назначен на 6 августа.

Дело на судебном процессе будет рассматриваться под председательством судьи Зейнала Агаева.

Согласно официальной информации, заместитель министра культуры Байрамов Рафиг Ясин оглы и начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Султанов Закир Имран оглы использовали свои должностные полномочия и совершили многочисленные противоправные действия, наносящие значительный ущерб интересам общества и государства, правам граждан.

Решением суда, 8 мая 2020 года в ходе обыска, проведенного Службой госбезопасности по служебным и домашним адресам Рафига Байрамова и Закира Султанова, были обнаружены и изъяты различные записи о суммах денежных средств, полученных должностными лицами, денежные средства, хранящиеся в различных валютах, другие документы и вещественные доказательства.

В ходе следственных действий были выявлены обоснованные подозрения в систематическом присвоении Закиром Султановым части средств, выделенных из государственного бюджета для проведения необходимых работ по сохранению, восстановлению, реконструкции и охране исторических памятников и образцов культуры, являющихся многовековым культурным наследием и богатством азербайджанского народа.

В рамках уголовного дела, проводимого Службой государственной безопасности, Рафиг Байрамов привлечен в качестве обвиняемого по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики по фактам злоупотребления должностными полномочиями, присвоения, служебного подлога, Закир Султанов - по фактам злоупотребления должностными полномочиями и присвоения.

Уголовное дело Рафига Байрамова выделено в отдельное производство и в настоящее время рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям.