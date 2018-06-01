Установлен факт мошенничества путем обещания включить имена ряда заключенных в список помилованных лиц

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Комиссия по вопросам помилования при президенте Азербайджана и Генпрокуратура республики распространили совместное заявление.

Как сообщает Report, в совместной информации отмечается, что подписание президентом Ильхамом Алиевым в этом году в связи со 100-летним юбилеем АДР распоряжения о помиловании встречено общественностью страны как похвальный факт.

Тем не менее, на основе многочисленных обращений в Комиссию по вопросам помилования при президенте Азербайджана и Генпрокуратуру республики в связи с лицом, злоупотребившим доверием заключенных и их близких и присвоившим их деньги, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре было возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия было установлено, что в период содержания в учреждениях отбывания наказания №13 и 7, Аллахвердиев Вугар Исах оглу воспользовался правом телефонного звонка, звонил близким родственникам содержащихся вместе с ним заключенных и обещал помочь включить их имена в список помилованных в обмен на денежное вознаграждение.

Ему предъявлено обвинение по статьям 178.2.2 (Мошенничество, совершенное неоднократно), 178.2.4 (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба), 310 (Присвоение полномочий должностного лица) и 32.4, 312 (Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие), уголовное дело передано на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.