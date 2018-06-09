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    Уснувший за рулем пьяный водитель совершил аварию на Ясамале - ФОТО - ВИДЕО

    Инцидент произошел вчера ночью на улице Аббасы Мирзы Шарифзаде© Foto: "Report"

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    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/В Ясамальском районе столицы произошла авария, в результате которой пострадал водитель.

    Как сообщает Report, инцидент произошел вчера ночью на улице Аббасы Мирзы Шарифзаде.

    Севший за руль автомобиля марки Volkswagen Passat с государственным номерным знаком 90-SA-832 в состоянии алкогольного опьянения Ильгар Исмайлов уснул во время вождения. В результате транспортное средство столкнулось со стоявшим на обочине автомобилем марки Hyundai с государственным номерным знаком 90-LS-301, принадлежащем Мамедову Чингизу Ибрагим оглы.

    Во время инцидента И.Исмайлов получил легкое ранение лица. Он сказал сотруднику Report, что находился в бессознательном состоянии и не помнит, как произошла авария, поскольку заснул за рулем.

    В результате аварии автомобиль марки Hyundai был деформирован.

    На место происшествия прибыли сотрудники Ясамальского районного отделения ГДП. Водитель был отвезен в соответствующий пункт для установления степени опьянения.

    По факту назначена автотехническая экспертиза.

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