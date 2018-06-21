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    Уроженец Азербайджана задержан в Москве за убийство из кровной мести

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ В Москве  задержан уроженец Азербайджана, который, по данным правоохранителей, в сентябре прошлого года вместе с братом застрелил предполагаемого убийцу своего отца. Как передает Report, об  этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

    По данным Следственного комитета РФ, вечером 18 сентября 2017 г. вблизи жилых домов в Харьковском проезде Москвы было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением в затылок. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Убитым оказался 50-летний уроженец Азербайджана. 

    "13 июня  сотрудники полиции при поддержке бойцов СОБРа задержали 31-летнего ранее не судимого уроженца Азербайджана. Мужчину изобличили в том, что он вместе с родным братом на почве кровной мести в сентябре 2017 г. в Харьковском проезде застрелил мужчину из пистолета Макарова. Как позднее выяснилось, в 2000 г. потерпевший убил отца подозреваемых", - пояснил источник.

    Он добавил, что 18 июня в отношении задержанного возбудили уголовное дело об убийстве, сейчас он находится под стражей, устанавливается местонахождение второго фигуранта.

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