Уроженец Азербайджана задержан в Москве за убийство из кровной мести

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ В Москве задержан уроженец Азербайджана, который, по данным правоохранителей, в сентябре прошлого года вместе с братом застрелил предполагаемого убийцу своего отца. Как передает Report, об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным Следственного комитета РФ, вечером 18 сентября 2017 г. вблизи жилых домов в Харьковском проезде Москвы было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением в затылок. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Убитым оказался 50-летний уроженец Азербайджана.

"13 июня сотрудники полиции при поддержке бойцов СОБРа задержали 31-летнего ранее не судимого уроженца Азербайджана. Мужчину изобличили в том, что он вместе с родным братом на почве кровной мести в сентябре 2017 г. в Харьковском проезде застрелил мужчину из пистолета Макарова. Как позднее выяснилось, в 2000 г. потерпевший убил отца подозреваемых", - пояснил источник.

Он добавил, что 18 июня в отношении задержанного возбудили уголовное дело об убийстве, сейчас он находится под стражей, устанавливается местонахождение второго фигуранта.