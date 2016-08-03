Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ 37-летний уроженец Азербайджана задержан в Москве по подозрению в краже иномарки с помощью эвакуатора.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство городских новостей "Москва", в московскую полицию обратился уроженец Чечни, который попросил привлечь к ответственности неизвестного, который попытался похитить его автомобиль Mercedes стоимостью почти 1 млн. руб., припаркованный на неохраняемой стоянке.

В тот же день сотрудники полиции задержали на месте происшествия 37-летнего неработающего уроженца Азербайджана. "Мужчина изобличен в том, что на ул. Сивашская, д. 11 он вызвал эвакуатор и, убедив водителя в том, что иномарка потерпевшего принадлежит ему, попытался тайно похитить машину", - заявил источник, отметив, что оперативники пресекли преступление.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о краже.