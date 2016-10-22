Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Уроженец Азербайджана сломал челюсть соседу из-за места на парковке.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Советского района.

Согласно информации, мужчина вернулся поздно домой и не смог найти место, на котором мог бы оставить автомобиль. Площадка, на которой он оставлял машину раньше, уже была занята его соседом, и он решил вызвать знакомого «поговорить». Завязалась словестная перепалка, во время которой мужчина не выдержал и ударил соседа.

Пострадавший получил двусторонний перелом челюсти.

За это преступление уроженцу Республики Азербайджан грозит лишение свободы на срок до трех лет.