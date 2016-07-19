Уроженец Азербайджана подозревается в убийстве паралимпийского спортсмена в Петербурге

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Уроженец Азербайджана подозревается в убийстве 24-летнего паралимпийского спортсмена Семена Филатова в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, Семен Филатов был застрелен семью выстрелами в упор в одном из домов на Ленинском проспекте Санкт-Петербурга.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личности возможных преступников, а также произвести задержание. Ими оказались девушка Анастасия и ее молодой человек, уроженец Азербайджана.

Подозреваемые были задержаны в Подмосковье при попытке скрыться.