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    Уроженец Азербайджана подозревается в убийстве паралимпийского спортсмена в Петербурге

    Полицейские задержали подозреваемых в Подмосковье

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Уроженец Азербайджана подозревается в убийстве 24-летнего паралимпийского спортсмена Семена Филатова в Санкт-Петербурге.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, Семен Филатов был застрелен семью выстрелами в упор в одном из домов на Ленинском проспекте Санкт-Петербурга.

    Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личности возможных преступников, а также произвести задержание. Ими оказались девушка Анастасия и ее молодой человек, уроженец Азербайджана.

    Подозреваемые были задержаны в Подмосковье при попытке скрыться. 

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