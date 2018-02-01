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    Уроженец Азербайджана подозревается в ограблении ювелирного магазина в Санкт-Петербурге на крупную сумму - ВИДЕО

    Он сбежал от российских оперативников в ходе перестрелки после ограбления

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Трое мужчин вечером  31 января ограбили ювелирный магазин "Адамас" в Санкт-Петербурге, между прибывшими на место преступления полицейскими и грабителями завязалась перестрелка, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    Преступники в масках и с оружием вынесли из магазина 250 палет с золотыми украшениями на сумму в 60 млн рублей (около 1 млн. 820 тысяч манатов). Полиция остановила автомобиль грабителей, завязалась перестрелка. Двое грабителей получили тяжелые ранения, сержанту полиции прострелили ногу. Одному из налетчиков удалось скрыться, в городе был объявлен план "перехват", движение в районе было ограничено.

    Полиция уже установила личности нападавших.

    Так, после перестрелки с полицией в больницу был доставлен один из грабителей - 37-летний Абдулагапов из Дагестана со сквозным ранением груди и поясничной области.

    Вторым нападавшим оказался 45-летний Валерий Мельников из Грузии, он получил две пули в правое плечо и правый локоть.

    По данным оперативников, скрывшийся от оперативников третий грабитель родился в Азербайджане.

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