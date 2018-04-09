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    Уроженец Азербайджана обвиняется в мошенничестве с продажей акций на сумму в 16,6 млн долларов

    Подозреваемый был задержан

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Уроженец Азербайджана обвиняется в совершении мошенничества в Москве против фирмы, близкой к театру "Ленком", на сумму 16,6 млн долларов, передает Report со ссылкой на агентство "Москва".

    Установлено, что 68-летний уроженец Азербайджана в июле 2014 года познакомился с директором одной из столичных компаний и убедил его, что владеет 100% акций учрежденной им организации. На самом деле 25% акций компании принадлежали государственному театру "Ленком".

    Далее "владелец акций" встретился с сингапурским предпринимателем и продал ему акции организации на сумму свыше 16,6 млн долларов и присвоил деньги себе.

    Подозреваемый был задержан.

    Заведено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Фигурант находится под подпиской о невыезде.

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