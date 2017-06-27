Гражданина Азербайджана оштрафовали за молитву в рязанском кафе

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Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ В понедельник, 26 июня, Рыбновский районный суд рассмотрел материал по делу об административном правонарушении в отношении уроженца республики Азербайджан, который совершил миссионерскую деятельность с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях.

Как передает Report, об этом сообщает сайт суда.

Судом установлено, что 23 июня текущего года в 23:00 в помещении кафе в городе Рыбное обвиняемый проводил миссионерскую деятельность в помещении, не предназначенном для проведения религиозных обрядов и не принадлежащем какой-либо религиозной организации, тем самым осуществил миссионерскую деятельность с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях.

Подсудимый вину признал полностью. Он сообщил, что проводил вечернюю молитву, однако имамом при этом не являлся. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей без административного выдворения за пределы РФ.