Уровень воды в водохранилище Пирсаат поднялся, частным хозяйствам нанесен ущерб - ФОТО

Гаджигабул. 18 октября. REPORT.AZ/ В результате наблюдавшихся в последние дни интенсивных осадков уровень воды в горных реках поднялся.

Как сообщает региональное бюро Report, по той же причине резко поднялся уровень водохранилища Пирсаат на территории одноименного села Гаджигабульского района.

В результате этого в части, протекающей через село Ранджбар, река вышла из берегов и затопила 6 частных хозяйств.

В связи с ситуацией в Исполнительной власти Гаджигабульского района был создан штаб. На место происшествия привлечены тяжелая техника и живая сила. Близ вспомогательного моста на территории села Ранджбар был вырыт вспомогательный канал, чтобы вода не затопила село. Из-за возникшей необходимости въезд в село пришлось перекрыть. Был обеспечен въезд в село через альтернативную дорогу. Жертв и разрушений нет.

По словам председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям ИВ Гаджигабульского района Аслана Самедова, на территорию привлечена дополнительная техника и живая сила.