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Уровень воды в искусственном озере в Гяндже вновь поднялся

Уровень воды в искусственном озере в Гяндже вновь поднялся На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям "112" поступила информация, что уровень воды в искусственном озере, созданном на территории парка в городе Гянджа, поднялся в результате проливного дождя и это создает опасность для прилегающих терри
Происшествия
28 мая 2023 г. 23:02
Уровень воды в искусственном озере в Гяндже вновь поднялся

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям "112" поступила информация, что уровень воды в искусственном озере, созданном на территории парка в городе Гянджа, поднялся в результате проливного дождя и это создает опасность для прилегающих территорий.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

В связи с полученной информацией в район были незамедлительно привлечены силы Гянджинского регионального центра МЧС.

Сотрудники ведомства приняли необходимые меры для понижения уровня воды в водоеме и пресечения риска затопления прилегающих территорий.

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