Уровень воды в искусственном озере в Гяндже вновь поднялся

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям "112" поступила информация, что уровень воды в искусственном озере, созданном на территории парка в городе Гянджа, поднялся в результате проливного дождя и это создает опасность для прилегающих терри

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям "112" поступила информация, что уровень воды в искусственном озере, созданном на территории парка в городе Гянджа, поднялся в результате проливного дождя и это создает опасность для прилегающих территорий.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

В связи с полученной информацией в район были незамедлительно привлечены силы Гянджинского регионального центра МЧС.

Сотрудники ведомства приняли необходимые меры для понижения уровня воды в водоеме и пресечения риска затопления прилегающих территорий.