Уровень Куры снизился, люди не могут выкачивать воду насосами - ФОТО

Сальян. 2 декабря. REPORT.AZ/ Уровень реки Кура в части, проходящей через Сальян и Нефтчалу, значительно снизился.

Как заявляет региональное бюро Report, несмотря на нестабильные погодные условия, за последние два дня уровень воды на данных отрезках реки снизился.

Как отмечают пожилые жители районов, обычно осенью уровень рек поднимается. Однако в этом году картина иная. В результате этого использующие водяные насосы местные жители некоторых расположенных в окрестностях населенных пунктов столкнулись с трудностями. Люди не могут выкачивать воду для поливки приусадебных участков. Кроме того, насосные станции не работают на полную мощь.

Отметим, что за последние дни уровень Куры в обеих районах снизился на 50-60 см.

По мнению специалистов, если так будет продолжаться, в будущем ситуация может еще более обостриться.