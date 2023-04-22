Ураган и ливни повредили 30 домов в Масаллы, отключено электричество

В Масаллы уточняются масштабы разрушений и сумма ущерба, нанесенного произошедшим накануне ураганом и проливными дождями.
Как сообщает южное бюро Report, представители госструктур осмотрели разрушенные ураганом дома и участки.
По предварительным данным, в селе Тезе Алвады повреждено кровельное покрытие около 30 домов, 5 домов признаны аварийными, посевные площади подтоплены.
Ремонтные бригады устраняют последствия стихийного бедствия, восстанавливается подача электричества.
Представители комиссии по чрезвычайным ситуациям подсчитывают сумму причиненного ущерба.