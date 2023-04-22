О нас

Ураган и ливни повредили 30 домов в Масаллы, отключено электричество

Ураган и ливни повредили 30 домов в Масаллы, отключено электричество В Масаллы уточняются масштабы разрушений и сумма ущерба, нанесенного произошедшим накануне ураганом и проливными дождями.
Происшествия
22 апреля 2023 г. 16:59
Ураган и ливни повредили 30 домов в Масаллы, отключено электричество

В Масаллы уточняются масштабы разрушений и сумма ущерба, нанесенного произошедшим накануне ураганом и проливными дождями.

Как сообщает южное бюро Report, представители госструктур осмотрели разрушенные ураганом дома и участки.

По предварительным данным, в селе Тезе Алвады повреждено кровельное покрытие около 30 домов, 5 домов признаны аварийными, посевные площади подтоплены.

Ремонтные бригады устраняют последствия стихийного бедствия, восстанавливается подача электричества.

Представители комиссии по чрезвычайным ситуациям подсчитывают сумму причиненного ущерба.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоQasırğa və leysan yağışı Masallıda 30 evə ziyan vurub, elektrik kəsilib

Самое читаемое

Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
17 апреля 2023 г. 12:23
Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard
Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard
17 апреля 2023 г. 19:59
Пашинян: Значение Азербайджана как для России, так и для западных стран возросло
Пашинян: Значение Азербайджана как для России, так и для западных стран возросло
18 апреля 2023 г. 12:56
Хиллари Клинтон: У Трампа нет шансов снова стать президентом
Хиллари Клинтон: У Трампа нет шансов снова стать президентом
18 апреля 2023 г. 20:30
В Азербайджане задержаны 100 разыскиваемых должников
В Азербайджане задержаны 100 разыскиваемых должников
19 апреля 2023 г. 09:47
Началось первое солнечное затмение 2023 года
Началось первое солнечное затмение 2023 года
20 апреля 2023 г. 05:54
Министр: К способности добычи Турцией природного газа относились с сомнением
Министр: К способности добычи Турцией природного газа относились с сомнением
20 апреля 2023 г. 14:08
В Огузе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
В Огузе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
20 апреля 2023 г. 23:28
Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос на 42%
Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос на 42%
21 апреля 2023 г. 11:31
В Пакистане при ДТП погиб министр по делам религий
В Пакистане при ДТП погиб министр по делам религий
15 апреля 2023 г. 23:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi