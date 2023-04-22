Ураган и ливни повредили 30 домов в Масаллы, отключено электричество

Ураган и ливни повредили 30 домов в Масаллы, отключено электричество

В Масаллы уточняются масштабы разрушений и сумма ущерба, нанесенного произошедшим накануне ураганом и проливными дождями.

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