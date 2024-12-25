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Управление: В ходе операции арестованы 4 тиктокера

Управление: В ходе операции арестованы 4 тиктокера 19:35
Происшествия
25 декабря 2024 г. 19:45
Управление: В ходе операции арестованы 4 тиктокера

В ходе операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел Азербайджана, арестованы 4 тиктокера.

Как сообщает Report, в Главном управлении по борьбе с киберпреступностью возбуждено уголовное дело по статьям о легализации денежных средств, полученных преступным путем, и организации онлайн-азартных игр в интернете.

По уголовному делу решением Наримановского района суда на четыре месяца арестованы Азер Захид и его помощник Ровшан Тахмазов, а также братья Эмин и Рашад Абдуллаевы, признанные виновными в совершении этих преступлений.

Следственные мероприятия продолжаются.

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