Управление: В ходе операции арестованы 4 тиктокера

19:35

В ходе операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел Азербайджана, арестованы 4 тиктокера.

Как сообщает Report, в Главном управлении по борьбе с киберпреступностью возбуждено уголовное дело по статьям о легализации денежных средств, полученных преступным путем, и организации онлайн-азартных игр в интернете.

По уголовному делу решением Наримановского района суда на четыре месяца арестованы Азер Захид и его помощник Ровшан Тахмазов, а также братья Эмин и Рашад Абдуллаевы, признанные виновными в совершении этих преступлений.

Следственные мероприятия продолжаются.