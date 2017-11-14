Управление приморского бульвара подало в суд на ОАО Azenco

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Управление приморского бульвара при Кабинете министров Азербайджана подало в суд на Открытое акционерное общество (ОАО) Azenco.

Как сообщает Report, обратившись в Бакинский административно-экономический суд №2, Управление приморского бульвара выдвинуло требование о признании недействительными контракта купли-продажи и добавленных к нему особых условий.

Суд удовлетворил иск.

Оставшись неудовлетворенным решением суда, ОАО подало апелляционную жалобу. Бакинский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу Azenco, решение суда первой инстанции было оставлено без изменений.