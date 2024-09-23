Управление полиции на водном транспорте обратилось к рыболовам

Управление полиции на водном транспорте Министерства внутренних дел (МВД) обратилось к лицам, занимающимся рыболовством.

Управление полиции на водном транспорте Министерства внутренних дел (МВД) обратилось к лицам, занимающимся рыболовством.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве заявили, что мораторий на промышленный вылов рыбы в связи с периодом нереста истек 1 сентября.

В Управлении предупредили граждан, желающих заняться промышленным рыболовством, о недопустимости использования при вылове рыбы химических, токсичных и взрывчатых вещества, а также таких запрещенных законом снастей, как синтетические сети, электрический ток, острые крючки.

За нарушение соответствующих правил виновные несут ответственность в порядке, предусмотренном Кодексом об административных проступках и Уголовным кодексом АР.