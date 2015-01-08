Управление мусульман Кавказа распространило заявление в связи с терактом во Франции

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ “В какой бы точке мира это не произошло, как мусульмане мы всегда осуждаем убийство, насилие, агрессию и террор. С этой позиции, мы категорически осуждаем последний террористический акт во Франции. Человеческая жизнь является высшей ценностью, созданной Аллахом, и покушение на нее является большим грехом. Совершившие этот грех ответят как перед Аллахом, так и по человеческим законам". Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном Управлением мусульман Кавказа (УМК).

В документе заявления сказано, что любая агрессия или убийство, совершенное во имя религии или же якобы с целью защиты ее интересов, является недопустимым: "Ни одна мировая религия, в том числе ислам, не могут оправдать это. Ислам выступает против террора. Мы, как религиозный центр, всегда со всех трибун заявляли о своей однозначной позиции и снова повторяем, что необходимо почитать религию, ее ценности, священные личности, символы. Все члены мирового сообщества должны следовать этому, быть чуткими к представителям различных религий. Никто не имеет права оскорблять религиозные чувства людей. Мы призываем всех людей учитывать этот момент, который является фактором мирного сосуществования, толерантности, мира и стабильности в мультикультуральном мире. Мы призываем лидеров мировых религий объединить их усилия в этом направлении".