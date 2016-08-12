Управление государственной дорожной полиции города Баку предупредило водителей

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ "1 августа истек срок прохождения легковых автомобилей государственного технического осмотра. Водители, чьи автомобили не прошли техосмотр в назначенный срок, несут в соответствии с требованиями законодательства административную ответственность".

Об этом Report заявил начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, из-за непрохождения техосмотра за истекшие дни сотрудниками Управления государственной дорожной полиции было установлено и привлечено к ответственности 97 нарушивших требования закона водителей: "Автомобили должны проходить техосмотр в 5-ый, 7-ой, 9-ый год после выпуска, а с 11 года техосмотр должен проводиться ежегодно. В соответствии со ст. 339.1 Кодекса об административных правонарушениях, владельцы транспортных средств или их водители обязаны предоставлять транспортное средство для прохождения техосмотра в порядке, установленном законом "О дорожном движении".

За нарушение данных правил физических лиц ждет штраф в размере 50 манатов, должностных лиц - 100 манатов, юридических лиц - 300 манатов".

Полковник полиции отметил, что вне зависимости от места регистрации транспортного средства, техосмотр производится ежедневно (без выходных) в оснащенном современным оборудованием и измерительными приборами центре Главного управления государственной дорожной полиции МВД в поселке Маштага Сабунчинского района города Баку.