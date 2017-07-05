Уничтожен нарушитель, пытавшийся ввезти в Азербайджан наркотики

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Сотрудники Государственной пограничной службы успешно продолжают деятельность, направленную на пресечение контрабанды и незаконного оборота наркотиков и психотропных препаратов.

Как сообщили Report в пресс-центре Государственной пограничной службы, проявив высокий профессионализм, пограничники в очередной раз предотвратили попытку нарушения госграницы и ввоза в страну наркотиков.

В час ночи 5 июля на служебном участке погранзаставы на территории джалилабадского села Бейханлы был обнаружен мужчина, нарушивший ирано-азербайджанскую госграницу. Несмотря на приказ пограничников остановиться, он попытался бежать в обратном направлении. В соответствии с требованиями закона Азербайджанской Республики, пограничники выстрелили в нарушителя. Несмотря на оказание ему первой медицинской помощи, мужчина скончался. При обыске были обнаружены и изъяты прибор ночного видения и два свертка с 8 кг 800 г опиума.

Проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на расследование факта и установление личности нарушителя.