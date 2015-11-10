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    "Unibank" подал в суд на министерство

    Иск рассмотрят в Верховном суде Азербайджана

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ ОАО Коммерческий банк "Unibank" подал в суд на Государственную службу по антимонопольной политике и защите прав потребителей при министерстве экономики и промышленности.

    Как сообщает Report, обратившись в Бакинский административно-экономический суд №1, банк потребовал аннулировать решение госслужбы.

    Аннулировав решение суда нижестоящей инстанции, Бакинский апелляционный суд принял новое решение.

    Иск будет рассмотрен Верховным судом Азербайджана.

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