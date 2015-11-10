"Unibank" подал в суд на министерство

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ ОАО Коммерческий банк "Unibank" подал в суд на Государственную службу по антимонопольной политике и защите прав потребителей при министерстве экономики и промышленности.

Как сообщает Report, обратившись в Бакинский административно-экономический суд №1, банк потребовал аннулировать решение госслужбы.

Аннулировав решение суда нижестоящей инстанции, Бакинский апелляционный суд принял новое решение.

Иск будет рассмотрен Верховным судом Азербайджана.