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Скончалась депутат Милли Меджлиса Азербайджана Ганира Пашаева

Скончалась депутат Милли Меджлиса Азербайджана Ганира Пашаева Депутат Ганира Пашаева скончалась сегодня в отделении интенсивной терапии Центральной клинической больницы, где проходила лечение.
Происшествия
28 сентября 2023 г. 20:27
Скончалась депутат Милли Меджлиса Азербайджана Ганира Пашаева

Председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по культуре, депутат Ганира Пашаева скончалась сегодня в отделении интенсивной терапии Центральной клинической больницы, где проходила лечение.

Как сообщает Report, несмотря на все необходимые меры, принятые медицинским персоналом Центральной клинической больницы и привлеченными из Турции врачами-специалистами, спасти жизнь Ганиры Пашаевой, у которой было диагностировано гипотоническое состояние неизвестного происхождения, не удалось.

Депутат была помещена в реанимационное отделение Центральной клинической больницы 23 сентября в связи с серьезными проблемами со здоровьем.

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Версия на азербайджанском языке Qənirə Paşayeva vəfat edib

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