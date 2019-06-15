Умер знаменитый итальянский режиссер

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли умер в возрасте 96 лет. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил мэр Флоренции Дарио Нарделла.

"Я никогда не хотел, чтобы этот день наступил. Франко Дзеффирели ушел сегодня утром. Один из величайших людей мировой культуры. Мы присоединяемся к боли его близких. До свидания, дорогой Мастер. Флоренция никогда не забудет тебя", - написал Нарделла в Twitter.

Фильмография Дзеффирелли насчитывает порядка двадцати картин.

В 1977 году он был награжден орденом "За заслуги перед Итальянской Республикой". В 2004 году ему был присвоен титул сэра и звание рыцаря-командора ордена Британской империи. Дзеффирелли стал первым гражданином Италии, получившим рыцарское звание Великобритании.