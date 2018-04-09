Умер замминистра здравоохранения Азербайджана

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Скончался заместитель министра здравоохранения Азербайджана Аббас Велибеков.

Как сообщает Report, А.Велибеков умер на 71-м году жизни.

Отметим, что Аббас Велибеков родился в 1947 году в городе Барде. После окончания средней школы в 1965-1971 годы учился на санитарно-гигиеническом факультете Азербайджанского государственного медицинского института. В 1971-1974 годах работал врачом-эпидемиологом в управлении Гражданской авиации Азербайджана, затем на различных должностях в министерстве здравоохранения Азербайджанской Республики, в том числе врачом-инспектором, заместителем начальника главного управления санитарно-эпидемиологической службы, начальником.

В 1988 году был назначен на должность генерального директора Научно-практического и учебного объединения Республиканского центра гигиены и эпидемиологии . В 1990 году назначен заместителем министра здравоохранения Азербайджанской Республики - генеральным директором Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, а с 1993 года - генеральным директором. С 1999 года и до самой смерти А.Велибеков работал в должности заместителя министра здравоохранения - Главного государственного санитарного врача Азербайджанской Республики.

Аллах рехмет элясин!