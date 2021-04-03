Умер один из основателей Университета Хазар

Скончалась супруга ректора Университета Хазар Гамлета Исаханлы, соучредитель университета, композитор Наиля Исаева.
Как сообщает Report, об этом написали ее друзья в социальных сетях.
73-летняя Н.Исаева умерла после продолжительной болезни.
Отметим, что Н.Исаева родилась 29 мая 1947 года в городе Губа. Была соучредителем и директором (в 2000-2010 годах), председателем правления школы "Dünya" при Университете Хазар, советником совета директоров и попечителей университета (с 2010 года) и композитором.