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Умер один из основателей Университета Хазар

Умер один из основателей Университета Хазар Скончалась супруга ректора университета Хазар Гамлета Исаханлы, соучредитель университета, композитор Наиля Исаева.
Происшествия
3 апреля 2021 г. 11:29
Умер один из основателей Университета Хазар

Скончалась супруга ректора Университета Хазар Гамлета Исаханлы, соучредитель университета, композитор Наиля Исаева.

Как сообщает Report, об этом написали ее друзья в социальных сетях.

73-летняя Н.Исаева умерла после продолжительной болезни.

Отметим, что Н.Исаева родилась 29 мая 1947 года в городе Губа. Была соучредителем и директором (в 2000-2010 годах), председателем правления школы "Dünya" при Университете Хазар, советником совета директоров и попечителей университета (с 2010 года) и композитором.

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Версия на азербайджанском языке Xəzər Universitetinin təsisçilərindən biri vəfat edib

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