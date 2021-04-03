Умер один из основателей Университета Хазар

Скончалась супруга ректора университета Хазар Гамлета Исаханлы, соучредитель университета, композитор Наиля Исаева.

Скончалась супруга ректора Университета Хазар Гамлета Исаханлы, соучредитель университета, композитор Наиля Исаева.

Как сообщает Report, об этом написали ее друзья в социальных сетях.

73-летняя Н.Исаева умерла после продолжительной болезни.

Отметим, что Н.Исаева родилась 29 мая 1947 года в городе Губа. Была соучредителем и директором (в 2000-2010 годах), председателем правления школы "Dünya" при Университете Хазар, советником совета директоров и попечителей университета (с 2010 года) и композитором.