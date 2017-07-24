Уменьшен срок наказания Машаллаха Ахмедова

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде продолжилось судебное заседание по апелляционной жалобе касательно приговора в отношении известного футболиста Машаллаха Ахмедова, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаика Гасымова объявлено заключение экспертизы.

Адвокат М.Ахмедова сообщил, что сумму 35 тысяч 650 манатов они заплатили в депозитную часть суда.

Затем было объявлено решение. Согласно решению суда был изменен приговор первой инстанции, вынесенный в отношении М.Ахмедова. Его срок лишения свободы был снижен с 8 до 2 лет.

Отметим, что М.Ахмедов был задержан 14 декабря 2015 года сотрудниками Бинагадинского районного отделения полиции. По предварительным данным, бывший футболист "Нефтчи" обещал клиенту в Баку привезти из-за рубежа каменные плиты на сумму 150 тыс. манатов. Однако М.Ахмедов не выполнил данное обещание и не вернул деньги за плиты.

16 декабря в Бинагадинском районном суде в отношении М.Ахмедова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца. Не согласившись с решением суда, футболист-ветеран обратился в Бакинский апелляционный суд. Однако апелляционная жалоба не была удовлетворена.

30 декабря Бинагадинский районный суд отменил меру пресечения в виде ареста в отношении М.Ахмедова. Он освобожден под домашний арест.

В августе прошлого года предварительное следствие по уголовному делу М.Ахмедова было завершено и материалы дела отправлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Однако прокуратура вынесла решение о возвращении уголовного дела в предварительное следствие. Дело было возвращено предварительному следствию.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям М. Ахмедов осужден на 8 лет лишения свободы. Оставшись недовольным решением суда М.Ахмедов и его адвокат Самир Абдуллаев подали апелляционную жалобу.

Напомним, что М.Ахмедов родился в 1959 году в Гяндже. Он играл в составе клуба "Нефтчи" с 1977 года. В 1995 году работал основным тренером национальной команды. С декабря 2008 года является вице-президентом Ассоциации региональных футбольных федераций Азербайджана, руководит которой Искендер Джавадов.