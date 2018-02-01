Уменьшен срок наказания азербайджанца, воевавшего в Сирии в составе ИГИЛ

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Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В Верховном суде завершился судебный процесс по кассационной жалобе на приговор в отношении Эльшана Адилова, обвиняемого в участии в составе незаконных вооруженных подразделений в Сирии и Ираке.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фархада Керимова был объявлен приговор.

Согласно решению, срок наказания Э.Адилова уменьшен с 15 до 14 лет лишения свободы.

Отметим, что согласно официальной информации, в 2013-2015 гг. Эльшан Адилов принимал участие в деятельности различных не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований, различных групп на территории Сирии и Ирака, в том числе террористической организации ИГИЛ.

14 декабря 2015 года приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Э.Адилов осужден к 15 годам лишения свободы. Не согласившись с приговором, осужденный обратился с апелляционной жалобой в Бакинский апелляционный суд. Суд не удовлетворил его жалобу.