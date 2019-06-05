Укравший золото у покупателя Bazarstore задержан

Задержан мужчина, укравший в маркете Bazarstore у покупателя сумку с золотыми украшениями на 30 тыс. манатов.

Как сообщает Report, это 32-летний Фуад Гаджиев.

Сообщается, что его удалось найти благодаря кадрам с камер видеонаблюдения магазина.

О местонахождении похищенного золота не сообщается.

По факту продолжается расследование.

Отметим, что три дня назад в маркете Bazarstore, расположенном в поселке Масазыр Абшеронского района, украли принадлежащую Абику Давидовичу сумку, в которой находились золотые украшения на сумму 30 тыс. манатов.