Укравший деньги в одном из магазинов ТЦ "Садарак" попал в объектив видеокамеры - ВИДЕО

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Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В одном из магазинов в торговом центре "Садарак" произошла кража.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в магазине посуды.

Владелец магазина с помощью камеры наблюдения установил, что один из постоянных клиентов, интересующийся ценой на товар, воспользовался отсутствием продавца и забрал портмоне с большой суммой денег. Покинув магазин, неизвестный через несколько минут снова вернулся и положил портмоне на место.

Об инциденте потерпевший узнал после завершения рабочего дня.

Факт расследуется Гарадагским районным управлением полиции.