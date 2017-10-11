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    Укравший деньги в одном из магазинов ТЦ "Садарак" попал в объектив видеокамеры - ВИДЕО

    Вор после кражи денег вернул кошелек на место© Report

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В одном из магазинов в торговом центре "Садарак" произошла кража.

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в магазине посуды.

    Владелец магазина с помощью камеры наблюдения установил, что один из постоянных клиентов, интересующийся ценой на товар, воспользовался отсутствием продавца и забрал портмоне с большой суммой денег. Покинув магазин, неизвестный через несколько минут снова вернулся и положил портмоне на место.

    Об инциденте потерпевший узнал после завершения рабочего дня.

    Факт расследуется Гарадагским районным управлением полиции.

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