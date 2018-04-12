Укравшие в Баку из терминала "MilliÖn" деньги арестованы в зале суда

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу в отношении обвиняемых в воровстве Джавида Исаева, Хазара Гусейнова и Шахина Ализаде.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рахиба Салманова огласили приговор, согласно которому, Дж.Исаев приговорен к 3, Х.Гусейнов - 2,5, Ш.Ализаде - 4 годам лишения свободы.

В период следствия в отношении Х.Гусейнова и Ш.Ализаде не была избрана мера пресечения в виде ареста. Оба лица были арестованы в зале суда.

Согласно обвинительному акту, Дж.Исаев, Х.Гусейнов и Ш.Ализаде украли из терминала "MilliÖn" в одном из маркетов на территории Бинагадинского района свыше 200 манатов. Они также попытались унести карту памяти установленной в маркете камеры безопасности, однако выронили ее на полпути.

Позже указанные лица были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Из них лишь в отношении Дж.Исаева была избрана мера пресечения в виде ареста.