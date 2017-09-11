Украинские пограничники задержали гражданина Азербайджана, подозреваемого в убийстве

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Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ На пограничном пункте пропуска "Бачевск" на границе с Россией пограничники задержали гражданина Азербайджана, которого разыскивала Нацполиция Украины по подозрению в убийстве.

Как сообщает Report со ссылкой на УНН, гражданин Азербайджана, имя которого не называется, прибыл на автомобиле марки "Vortex Estina" с российской регистрацией.

По предварительным данным установлено, что иностранец подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

После проведения процессуальных действий мужчина передан компетентным органам.