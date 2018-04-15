Украинские пограничники задержали двух азербайджанцев, направляющихся в Россию

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Пограничники Сумского отряда Украины задержали двух азербайджанцев, которые пытались незаконно пешком пересечь российско-украинскую границу, направляясь в Россию.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Вчера утром пограничный патруль в нескольких метрах от госграницы, неподалеку от населенного пункта Грабовское, задержал 60 и 57-летнего граждан Азербайджана. Иностранцы пешком пытались незаконно пересечь российско-украинскую границу с территории Украины в Россию вне установленных пунктов пропуска", – говорится в сообщении.

В настоящее время за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на правонарушителей составлены административные протоколы по ч.2 ст.204-1 КУоАП.