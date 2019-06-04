Украинец убил сына из-за пельменей

В украинском городе Чугуеве 61-летний мужчина застрелил родного сына из охотничьего ружья и совершил самоубийство. Поводом для жестокой расправы стали пельмени. Как передает Report, подробности трагедии сообщает "ГородХ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отец сделал пельмени - а он был знатным гурманом, умел и любил готовить. Сын поставил пельмени в холодильник. Отцу это не понравилось, мол, убери оттуда пельмени, они впитают запах других продуктов. Слово за слово, сын бросил: "Папа, иди погуляй". Папа пошёл в свою комнату, а оттуда вернулся с ружьём, — рассказал собеседник издания.



В итоге пожилой мужчина застрелил 36-летнего сына. При этом во время расправы в доме находились жена убитого и двое его детей - десятилетний мальчик и младенец. После выстрелов женщина заглянула на кухню и в ужасе убежала. Она с детьми выскочила из дома через окно и добралась до соседей, где вызвала полицию. В это время пенсионер уже покончил с собой.