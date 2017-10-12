Украдены телефоны студенток БГУ

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Обратившись 11 октября к несущим службу близ Бакинского государственного университета сотрудникам Управления охраны Ясамальского района, две девушки заявили о похищении их мобильных телефонов.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, полицейские заметили мужчину, спешно покинувшего территорию.

В результате проведенных мероприятий его удалось задержать.

Сотрудники 29-го отделения полиции Ясамальского РУП изъяли у задержанного в качестве вещественного доказательства мобильные телефоны марок Samsung и İphone -7.

В ходе расследований было установлено, что это житель Баку, ранее неоднократно судимый Эльман Алиев. Стало известно, что телефоны принадлежат обратившимся студенткам Бакинского государственного университета.

По факту ведется расследование.