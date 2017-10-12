Украдены телефоны студенток БГУ

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Обратившись 11 октября к несущим службу близ Бакинского государственного университета сотрудникам Управления охраны Ясамальского района, две девушки заявили о похищении их мобильных телефонов.
Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, полицейские заметили мужчину, спешно покинувшего территорию.
В результате проведенных мероприятий его удалось задержать.
Сотрудники 29-го отделения полиции Ясамальского РУП изъяли у задержанного в качестве вещественного доказательства мобильные телефоны марок Samsung и İphone -7.
В ходе расследований было установлено, что это житель Баку, ранее неоднократно судимый Эльман Алиев. Стало известно, что телефоны принадлежат обратившимся студенткам Бакинского государственного университета.
По факту ведется расследование.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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