Украдены принадлежащие "Азеригаз" железные трубы на сумму 2000 манатов

Украдены принадлежащие производственному объединению "Азеригаз" железные трубы на сумму 2000 манатов.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).
В 17-й отдел полиции Наримановского районного управления полиции поступило обращение в связи с тем, что на улице А.Гаибова были украдены принадлежащие ПО "Азеригаз" железные трубы на сумму 2000 манатов.
В результате оперативных мер, проведенных сотрудниками полиции, был установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи житель Масаллинского района Заур Имамгулиев.
Ведется расследование.