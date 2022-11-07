Украдены принадлежащие "Азеригаз" железные трубы на сумму 2000 манатов

Украдены принадлежащие производственному объединению "Азеригаз" железные трубы на сумму 2000 манатов.

Украдены принадлежащие производственному объединению "Азеригаз" железные трубы на сумму 2000 манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

В 17-й отдел полиции Наримановского районного управления полиции поступило обращение в связи с тем, что на улице А.Гаибова были украдены принадлежащие ПО "Азеригаз" железные трубы на сумму 2000 манатов.

В результате оперативных мер, проведенных сотрудниками полиции, был установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи житель Масаллинского района Заур Имамгулиев.

Ведется расследование.