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Украдены принадлежащие "Азеригаз" железные трубы на сумму 2000 манатов

Украдены принадлежащие "Азеригаз" железные трубы на сумму 2000 манатов Украдены принадлежащие производственному объединению "Азеригаз" железные трубы на сумму 2000 манатов.
Происшествия
7 ноября 2022 г. 12:59
Украдены принадлежащие Азеригаз железные трубы на сумму 2000 манатов

Украдены принадлежащие производственному объединению "Азеригаз" железные трубы на сумму 2000 манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

В 17-й отдел полиции Наримановского районного управления полиции поступило обращение в связи с тем, что на улице А.Гаибова были украдены принадлежащие ПО "Азеригаз" железные трубы на сумму 2000 манатов.

В результате оперативных мер, проведенных сотрудниками полиции, был установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи житель Масаллинского района Заур Имамгулиев.

Ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке "Azəriqaz”a məxsus 2 000 manatlıq borular oğurlayan şəxs tutulub

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