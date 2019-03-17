Распоряжение о помиловании исполнено в исправительном учреждении № 14 - ВИДЕО

Указ о помиловании исполнен в исправительном учреждении № 14

17 марта, 2019 10:39

https://report.az/storage/news/f6ac30d2654973d22f8c787412c70ea8/bde2b254-e1ba-4a6d-9b99-1d867436917d_292.jpg Распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц" исполнено в исправительном учреждении №14 пенитенциарной службы Министерства юстиции. Как передает Report, в процессе участвовали также представители пенитенциарной службы Министерства юстиции, правозащитник Рауф Зейни и представители СМИ. Среди освобожденных также был гражданин Грузии Байрамов Арзуман Наби оглы. Отметим, что согласно распоряжению, в общей сложности помилован 431 человек.

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