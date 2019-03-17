Распоряжение о помиловании исполнено в исправительном учреждении № 14 - ВИДЕО

Распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц" исполнено в исправительном учреждении №14 пенитенциарной службы Министерства юстиции.
Как передает Report, в процессе участвовали также представители пенитенциарной службы Министерства юстиции, правозащитник Рауф Зейни и представители СМИ.
Среди освобожденных также был гражданин Грузии Байрамов Арзуман Наби оглы.
Отметим, что согласно распоряжению, в общей сложности помилован 431 человек.
Pərvin AbbasovАвтор новости