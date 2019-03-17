 Наверх

Распоряжение о помиловании исполнено в исправительном учреждении № 14 - ВИДЕО

Указ о помиловании исполнен в исправительном учреждении № 14

Распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц" исполнено в исправительном учреждении №14 пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Как передает Report, в процессе участвовали также представители пенитенциарной службы Министерства юстиции, правозащитник Рауф Зейни и представители СМИ.

Среди освобожденных также был гражданин Грузии Байрамов Арзуман Наби оглы.

Отметим, что согласно распоряжению, в общей сложности помилован 431 человек.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние

Последние новости



Orphus sistemi