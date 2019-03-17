 Наверх

Распоряжение о помиловании исполнено в Гобустанской тюрьме закрытого типа

Указ о помиловании исполнен в Гобустанской тюрьме закрытого типа
© Report

Распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц" исполнено в Гобустанской тюрьме закрытого типа.

Как передает Report, из этого учреждения по отбыванию наказания были освобождены 2 заключенных.

Кроме того, сроки заключения двух заключенных сокращены до 20 лет, одного заключенного - до 25 лет. Всего в Гобустанской закрытой тюрьме распоряжение применено по отношению к 5 заключенным.

Отметим, что согласно распоряжению, в общей сложности помилован 431 человек.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние

Последние новости



Orphus sistemi