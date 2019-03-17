Распоряжение о помиловании исполнено в Гобустанской тюрьме закрытого типа

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Распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц" исполнено в Гобустанской тюрьме закрытого типа.

Как передает Report, из этого учреждения по отбыванию наказания были освобождены 2 заключенных.

Кроме того, сроки заключения двух заключенных сокращены до 20 лет, одного заключенного - до 25 лет. Всего в Гобустанской закрытой тюрьме распоряжение применено по отношению к 5 заключенным.

Отметим, что согласно распоряжению, в общей сложности помилован 431 человек.