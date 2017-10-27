Ухудшилось состояние женщины, пострадавшей в результате ДТП в Геранбое - ОБНОВЛЕНО-2

Геранбой. 27 октября. REPORT.AZ/ Ухудшилось состояние одной из пострадавших в результате ДТП в Геранбое Рены Гусейн гызы Багировой 1963 г.р.

Как сообщает западное бюро Report, помещенную в отделение реанимации женщину переведут в одну из гянджинских больниц.

***19:18

Геранбой. 27 октября. REPORT.AZ/ Стали известны имена лиц, пострадавших в автобусе, упавшем в реку в Геранбойском районе.

Как сообщает западное бюро Report, в результате ДТП пострадали около 30-ти человек.

Пострадавшие:

Оруждева Шалала Мустафа гызы (48 лет)

Велиева Гызханым Ильяс гызы (51 год)

Асланова Мехрибан Музаффар гызы (48 лет)

Мамедова Гюляра Джамал гызы (1962 г.р.)

Алекперова Халида Салман гызы (1961 г.р.)

Ахмедова Хатира Наги гызы (1975 г.р.)

Исмаилова Назиля Гафар гызы (1960 г.р.)

Гаджиева Афаг (1995 г.р.)

Заманова Ильхама Теймур гызы (1972 г.р.)

Насибова Рафиля Теймур гызы (1962 г.р.)

Аласов Сарван Гияс оглу (1996 г.р.)

Мамедова Севиндж Зияфет гызы (1964 г.р.)

Мамедова Парвана Гюльоглан гызы (1964 г.р.)

Арыева Гюльшен Мехман гызы (1990 г.р.).

***18:42

Геранбой. 27 октября. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе занимающийся перевозкой рабочих автобус упал с моста в реку.

Как сообщает западное бюро Report, ДТП произошло в городе Делимамедли.

Автобус, который возвращал рабочих с хлопкового поля, упал в реку. В результате пострадали свыше 30 человек.

По факту ведется расследование.