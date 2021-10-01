О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ухудшилось состояние заразившегося COVID-19 экс-главы Билясувара

Ухудшилось состояние заразившегося COVID-19 экс-главы Билясувара Состояние заразившегося коронавирусом бывшего главы Исполнительной власти Билясуварского района Махира Гулиева ухудшилось.
Происшествия
1 октября 2021 г. 12:51
Ухудшилось состояние заразившегося COVID-19 экс-главы Билясувара
0 : 00
0 : 00

Состояние заразившегося коронавирусом бывшего главы Исполнительной власти Билясуварского района Махира Гулиева ухудшилось.

Об этом Report сообщила его адвокат Лейла Мамедова.

Она напомнила, что экс-глава Исполнительной власти, проходящий лечение в специализированном госпитале Государственного таможенного комитета, по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Бывший глава ИВ Билясуварского района Махир Гулиев был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности Азербайджана 29 апреля 2020 года, и по решению суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

M.Гулиеву предъявлено обвинение по статьям 179 (присвоение и растрата), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.2 (повторное получение взятки) и 313 (должностное мошенничество) Уголовного кодекса АР.

30 апреля прошлого года он был освобожден от должности главы ИВ Билясуварского района.

В настоящее время уголовное дело рассматривается в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Koronavirusa yoluxan sabiq icra başçısının vəziyyəti ağırlaşıb

Экслюзивные новости

Посол: Азербайджан - самый важный экономический партнер Германии на Южном Кавказе
Посол: Азербайджан - самый важный экономический партнер Германии на Южном Кавказе
1 октября 2021 г. 14:00
Педиатры о причинах распространения вируса среди детей
Педиатры о причинах распространения вируса среди детей
30 сентября 2021 г. 14:38
Проверка COVID-паспортов стала причиной столпотворения у входа в вузы
Проверка COVID-паспортов стала причиной столпотворения у входа в вузы
29 сентября 2021 г. 18:17
Посол Германии: Сточные воды Еревана загрязняют реку Араз
Посол Германии: Сточные воды Еревана загрязняют реку Араз
29 сентября 2021 г. 13:36
Советник Эрдогана: Победа в Карабахской войне показала силу армии Азербайджана
Советник Эрдогана: Победа в Карабахской войне показала силу армии Азербайджана
28 сентября 2021 г. 00:12
В память о героях…  
ФотоВ память о героях…  
27 сентября 2021 г. 15:30
Украинские эксперты и журналисты выступили с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны
Украинские эксперты и журналисты выступили с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны
27 сентября 2021 г. 11:03
Группа украинских депутатов выступила с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны в Азербайджане
Группа украинских депутатов выступила с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны в Азербайджане
27 сентября 2021 г. 09:42
Резидент-координатор ООН: Своевременные шаги Азербайджана в борьбе с COVID-19 дали свои результаты
ФотоРезидент-координатор ООН: Своевременные шаги Азербайджана в борьбе с COVID-19 дали свои результаты
24 сентября 2021 г. 13:00
Мевлют Чавушоглу: Если Армения выполнит условия, то границы могут быть открыты
Мевлют Чавушоглу: Если Армения выполнит условия, то границы могут быть открыты
24 сентября 2021 г. 10:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi