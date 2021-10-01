Ухудшилось состояние заразившегося COVID-19 экс-главы Билясувара

Состояние заразившегося коронавирусом бывшего главы Исполнительной власти Билясуварского района Махира Гулиева ухудшилось.
Об этом Report сообщила его адвокат Лейла Мамедова.
Она напомнила, что экс-глава Исполнительной власти, проходящий лечение в специализированном госпитале Государственного таможенного комитета, по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Бывший глава ИВ Билясуварского района Махир Гулиев был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности Азербайджана 29 апреля 2020 года, и по решению суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.
M.Гулиеву предъявлено обвинение по статьям 179 (присвоение и растрата), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.2 (повторное получение взятки) и 313 (должностное мошенничество) Уголовного кодекса АР.
30 апреля прошлого года он был освобожден от должности главы ИВ Билясуварского района.
В настоящее время уголовное дело рассматривается в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям.