Ухудшилось состояние заразившегося COVID-19 экс-главы Билясувара

Состояние заразившегося коронавирусом бывшего главы Исполнительной власти Билясуварского района Махира Гулиева ухудшилось.

Состояние заразившегося коронавирусом бывшего главы Исполнительной власти Билясуварского района Махира Гулиева ухудшилось.

Об этом Report сообщила его адвокат Лейла Мамедова.

Она напомнила, что экс-глава Исполнительной власти, проходящий лечение в специализированном госпитале Государственного таможенного комитета, по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Бывший глава ИВ Билясуварского района Махир Гулиев был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности Азербайджана 29 апреля 2020 года, и по решению суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

M.Гулиеву предъявлено обвинение по статьям 179 (присвоение и растрата), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.2 (повторное получение взятки) и 313 (должностное мошенничество) Уголовного кодекса АР.

30 апреля прошлого года он был освобожден от должности главы ИВ Билясуварского района.

В настоящее время уголовное дело рассматривается в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям.