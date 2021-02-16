Уголовные дела в отношении cеми задержанных на российско-азербайджанской границе прекращены

На протяжении всего этого времени данный вопрос был под пристальным контролем Посольства

Уголовные дела в отношении семи граждан Азербайджана, задержанных во время беспорядков на российско-азербайджанской границе, прекращены.

Как сообщает российское бюро Report, об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в России.

"15 июня 2020 года во время беспорядков на российско-азербайджанской границе 10 граждан Азербайджанской Республики: Джейхун Намазов, Эльбрус Ахмедов, Нахид Агаев, Азиз Фараджзаде, Эльмар Мехтиев, Турал Гиясов, Эльмар Мусаев, Анвар Мурадов, Ровшан Гусейнов и Эмин Имамалиев были задержаны правоохранительными органами Российской Федерации.

На протяжении всего этого времени данный вопрос был под пристальным контролем Посольства. Сотрудниками дипломатического представительства были проведены встречи как с задержанными, так и с представителями соответствующих государственных органов России, в рамках полномочий Посольства нашим гражданам была оказана всесторонняя помощь, о чём общественность была проинформирована.

Сообщаем, что уголовные дела в отношении задержанных 7 граждан - Д.Намазова, Э.Ахмедова, Н.Агаева, А.Фараджзаде, Э.Мехтиева, Т.Гиясова и Э.Мусаева были прекращены и данные лица выпущены на волю", - отмечается в заявлении.

Также отмечается, что один гражданин Азербайджана - Анвар Мурадов решением Дербентского районного суда был приговорён к 1 году лишения свободы в исправительной колонии общего режима по статье 318.2 УК России (Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Дело направлено в Верховный Суд Республики Дагестан для пересмотра приговора по апелляционной жалобе адвоката.

Что касается двух граждан - Ровшана Гусейнова и Эмина Имамалиева, то на предварительном следствии объём обвинения изменён. Их действия квалифицированы по статье 318.2 УК Российской Федерации и после вручения им обвинительных заключений уголовные дела будут направлены в Магарамкентский районный суд Республики Дагестан для рассмотрения по существу 19 февраля и 5 марта соответственно. В настоящее время эти лица находятся под домашним арестом.

"Посольство и впредь будет держать данный вопрос в центре внимания и о деталях намечающихся заседаний суда будет сообщено дополнительно", - отмечается в сообщении.