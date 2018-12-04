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    Уголовное дело высокопоставленного экс-сотрудника МЧС передано в суд

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Завершилось предварительное следствие по уголовному делу помощника бывшего начальника отделения Службы спасения особого риска министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Гюрселя Сеидова.

    Как сообщает Report, собранные в отношении Г.Сеидова материалы уголовного дела для рассмотрения были направлены в Бакинский военный суд.

    Уголовное дело передано в производство судьи Рауфа Алиева. В ближайшие дни будет назначено подготовительное заседание суда.

    Отметим, что против бывшего начальника отделения по вооружению Службы спасения особого риска МЧС выдвинуто обвинение по статьям 178.2.2 (мошенничество, совершенное неоднократно) и 312.2 (дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействия) или неоднократно) Уголовного кодекса.

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