Уголовное дело высокопоставленного экс-сотрудника МЧС передано в суд

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Завершилось предварительное следствие по уголовному делу помощника бывшего начальника отделения Службы спасения особого риска министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Гюрселя Сеидова.

Как сообщает Report, собранные в отношении Г.Сеидова материалы уголовного дела для рассмотрения были направлены в Бакинский военный суд.

Уголовное дело передано в производство судьи Рауфа Алиева. В ближайшие дни будет назначено подготовительное заседание суда.

Отметим, что против бывшего начальника отделения по вооружению Службы спасения особого риска МЧС выдвинуто обвинение по статьям 178.2.2 (мошенничество, совершенное неоднократно) и 312.2 (дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействия) или неоднократно) Уголовного кодекса.